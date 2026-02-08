La consigliera FdI di Calenzano oltre il surreale | Perché fare un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio con l’Austria sono ricchi

La consigliera di Fratelli d’Italia a Calenzano ha fatto una dichiarazione forte. Ha chiesto perché il Comune dovrebbe fare un gemellaggio con una zona in Palestina, definendola “surreale”, e ha suggerito invece di puntare sull’Austria, che ha più risorse. Ha aggiunto che non ha senso aiutare chi “non ha nulla” e ha criticato l’idea di collaborare con una regione povera, usando parole dure contro i palestinesi. La sua posizione ha suscitato molte reazioni tra i cittadini e gli altri politici.

"Perché noi dobbiamo andare da quelli poveretti, quelli storpi, tutti ridotti male, senza casa, senza nulla, non riconosciuti?". Gli storpi e i "ridotti male" sarebbero gli abitanti palestinesi di Jenin in Cisgiordania. A definirli così è stata la consigliera di Fratelli d'Italia a Calenzano, in provincia di Firenze, Monica Castro. E lo ha fatto non al bar, ma nell'aula del consiglio comunale il 29 gennaio, in una seduta in cui si discuteva, tra le altre cose, del gemellaggio con la città palestinese. L'intervento, trasmesso nella diretta streaming del Comune, ha cominciato a circolare in questi giorni su Twitter.

