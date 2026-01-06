Calciomercato Milan i rossoneri avrebbero chiuso Vlahovic per giugno | i dettagli

Secondo recenti indiscrezioni, il Milan avrebbe raggiunto un accordo per l'acquisto di Dusan Vlahovic, con un trasferimento previsto per giugno. Le fonti, tra cui Cristiano Ruiu e Ravezzani, forniscono dettagli sui termini dell'operazione e sulle cifre coinvolte. Questa mossa rappresenta un'importante novità nel calciomercato rossonero, confermando l'interesse del club per il forte attaccante serbo.

Notizia clamorosa delle ultime ore: secondo Cristiano Ruiu e Ravezzani, Dusan Vlahovic sarà un nuovo calciatore del Milan: tutti i dettagli tra arrivo e cifre.

