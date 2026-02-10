Calciomercato Milan Tare punta due rinforzi di qualità in attacco per giugno

Il Milan lavora già sul mercato estivo. Il direttore sportivo Igli Tare ha puntato due attaccanti di livello per rinforzare la squadra a giugno. La società sta valutando le opzioni e si prepara a fare le mosse giuste per migliorare il reparto offensivo.

Il calciomercato invernale è andato in archivio da poco più di una settimana, ma il Milan già pensa - con largo anticipo - alla finestra estiva di trattative. Si preannuncia, infatti, una finestra piuttosto pirotecnica per il club di Via Aldo Rossi. Non sarà una rivoluzione, così come è invece avvenuto nel 2025; piuttosto, si tratterà di un rafforzamento della rosa in alcuni settore chiave. Dal punto di vista qualitativo, ovviamente, ma anche numerico, visto che il Diavolo dovrebbe tornare a giocare in Europa nella stagione 2026-2027. In quale competizione, lo si vedrà poi. PROSSIMA SCHEDA Che sia Champions League (auspicabile) o Europa League, la sostanza non cambierebbe: una rosa di 19 giocatori di movimento al Milan non basterebbe più e, nella sessione di calciomercato che verrà, si prevedono almeno 5-6 acquisti di livello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

