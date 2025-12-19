Calciomercato Milan testa ai rinforzi dopo l’eliminazione in Supercoppa | questi due nomi sono in cima alla lista di Tare Le ultimissime

Dopo l'eliminazione in Supercoppa, il Milan accelera sul calciomercato alla ricerca di rinforzi. Tare punta su due nomi chiave, Fullkrug e Thiago Silva, pronti a rafforzare la rosa rossonera. I prossimi giorni saranno decisivi sia in attacco che in difesa, mentre i rossoneri cercano di rispondere alle sfide della stagione con nuovi acquisti strategici.

Calciomercato Milan, l’eliminazione in Supercoppa porta i rossoneri a ragionare sui rinforzi. Fullkrug e Thiago Silva i nomi in cima alla lista Il calciomercato del Milan entra nel vivo con giorni decisivi sia sul fronte offensivo sia su quello difensivo. La dirigenza rossonera sta lavorando su più tavoli, cercando di bilanciare le richieste dell’area tecnica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

