Calciomercato Milan Tare punta Füllkrug | giudicato l’attaccante ideale per due motivi

15 dic 2025

Il calciomercato invernale si intensifica con il Milan protagonista, grazie all'interesse del direttore sportivo Igli Tare per l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. L'obiettivo è rafforzare il reparto offensivo del club, valutando Füllkrug come il profilo ideale per le esigenze della squadra. La trattativa è in fase di sviluppo, con l'intento di bloccare il giocatore prima della chiusura del mercato.

