Calciomercato l’Inter segue Kostantinos Koulierakis
L’Inter ha messo gli occhi su Kostantinos Koulierakis per rinforzare la difesa nella prossima sessione di calciomercato. La società cerca un giovane che abbia già esperienza e sicurezza, pronto a inserirsi subito nel progetto. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe sbloccarsi nei prossimi mesi.
Il restyling del pacchetto arretrato previsto per la prossima estate dovrà passare per forza di cose da profili giovani ma già pronti a certi palcoscenici. Tra i possibili nomi di calciomercato l’Inter starebbe seguendo il difensore Kostantinos Koulierakis. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Inter Koulierakis
Calciomercato Inter, assalto a Koulierakis: Juventus sfidata per il difensore
L’Inter punta forte su Konstantinos Koulierakis e ha messo gli occhi sul difensore del Wolfsburg.
Calciomercato Inter, Koulierakis nel mirino: la nuova muraglia greca che sfida la Premier
L'Inter ha messo gli occhi su Konstantinos Koulierakis, il difensore greco del Wolfsburg.
Ultime notizie su Inter Koulierakis
Argomenti discussi: Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?; L'Inter irrompe in casa Juve: mirino su McKennie in scadenza; Centrocampista Lazio: dal sogno Frattesi alle giovani scommesse. Lotito a caccia del post Guendouzi; Romano: Muharemovic? Ad oggi ci sono tre scenari e uno porta all’Inter! E a meno di sorprese….
Durante: L'Inter non ha risolto il problema a destra. Scudetto, lo scontro diretto candida il MilanDi calciomercato di riparazione e non solo ha parlato il noto intermediario ed esperto di operazioni di calcio ... fcinternews.it
Calciomercato Inter, il Milan fiuta lo sgarbo a costo zeroIl mercato del Milan entra in collisione con quello dell'Inter. Tare pensa a Meslier in scadenza col Leeds, obiettivo da tempo di Marotta ... interlive.it
Chi è Kostantinos #Koulierakis, il difensore del #Wolfsburg che piace all' #Inter e seguito da #Juventus e #Milan x.com
Konstantinos #Koulierakis, giovane difensore greco del #Wolfsburg, è al centro di una corsa a tre squadre sul mercato. L’#Inter è da tempo interessata a lui, ma deve competere con due club della #PremierLeague (#Liverpool e #Tottenham) per assicurarselo. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.