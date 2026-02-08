Calciomercato Inter Koulierakis nel mirino | la nuova muraglia greca che sfida la Premier

L'Inter ha messo gli occhi su Konstantinos Koulierakis, il difensore greco del Wolfsburg. I dirigenti nerazzurri stanno studiando la possibilità di portarlo in Italia, puntando sulla sua solidità e sulla sua crescita in Bundesliga. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma il nome del giovane greco sta già circolando tra le mura di Viale della Liberazione.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter, i dirigenti di Viale della Liberazione seguono con attenzione Konstantinos Koulierakis, difensore del Wolfsburg. Il panorama calcistico europeo ha acceso i riflettori su Konstantinos Koulierakis, difensore centrale di 22 anni che sta dominando la scena in Bundesliga. Il giovane talento, nato nel 2003, è approdato al Wolfsburg nell'estate del 2024, lasciando il PAOK Salonicco — prestigiosa compagine greca — per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. In breve tempo, il suo impatto nel campionato tedesco è stato devastante, portando il suo valore di mercato a una crescita esponenziale che oggi tocca e supera i 25 milioni di euro.

