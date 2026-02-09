Calciomercato Inter assalto a Koulierakis | Juventus sfidata per il difensore

L’Inter punta forte su Konstantinos Koulierakis e ha messo gli occhi sul difensore del Wolfsburg. I nerazzurri stanno cercando di convincere il club tedesco a cedere il giocatore, valutato circa 35 milioni di euro. La Juventus si prepara a sfidare l’Inter, che ha già avviato i primi contatti. La trattativa si fa sempre più calda, e nelle prossime settimane si attendono sviluppi concreti.

Il nome nuovo per la difesa del club meneghino è quello di Konstantinos Koulierakis, centrale greco classe 2003 che si sta mettendo in luce in Bundesliga con la maglia del VfL Wolfsburg. Il calciatore, noto per la sua stazza imponente e la precisione nei lanci lunghi, è finito sul taccuino della dirigenza della Beneamata per garantire nuova linfa al reparto arretrato guidato da Cristian Chivu, tecnico ed ex difensore di caratura internazionale che conosce perfettamente l'importanza di una retroguardia solida.

L'Inter ha messo gli occhi su Konstantinos Koulierakis, il difensore greco del Wolfsburg.

La Juventus prepara una strategia di mercato ambiziosa, sfidando Roma e Inter per assicurarsi un nuovo talento.

