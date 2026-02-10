Calciomercato Juve un bianconero nel mirino di Allegri per l’estate | un dettaglio frena la trattativa Le ultime
La Juventus lavora all’acquisto di un calciatore che interessa a Allegri per la prossima estate. Tuttavia, un dettaglio ancora non chiaro blocca i negoziati e rende tutto incerto. La società continua a monitorare la situazione, ma al momento niente di deciso.
Calciomercato Juve, un calciatore bianconero è nel mirino di Allegri per la prossima estate, ma c’è un dettaglio che frena la trattativa. La Juve monitora con attenzione le evoluzioni del calciomercato, specialmente per quanto riguarda il futuro dei suoi pezzi pregiati. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan starebbe pianificando una rivoluzione offensiva per la prossima estate, mettendo nel mirino proprio Dusan Vlahovic. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il numero nove bianconero ha il contratto in scadenza e la situazione legata al suo rinnovo attira l’interesse delle rivali. Tuttavia, l’ingaggio in doppia cifra richiesto dalla punta rappresenta un ostacolo significativo per la dirigenza milanista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
