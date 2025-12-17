Calciomercato Juve il Milan di Allegri prova l’assalto per il giocatore bianconero | le ultime sulla strategia rossonera

Il calciomercato si infiamma: il Milan di Allegri punta deciso su un giocatore della Juventus, attualmente senza contratto rinnovato. La strategia rossonera si concentra su un obiettivo di grande livello, con la speranza di rinforzare la rosa e sorprendere i tifosi. Le ultime notizie rivelano come questa trattativa possa rappresentare un nuovo capitolo di mercato tra le due rivali storiche.

Calciomercato Juve, il bianconero nel mirino dei rossoneri. Senza rinnovo con la Juventus, il serbo diventa l’obiettivo numero uno di Massimiliano Allegri. Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe clamorosamente tingersi di rossonero. Il centravanti della Nazionale serba, classe 2000, ha un contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2026 e, al momento, le trattative per il prolungamento sembrano vivere una fase di totale stallo. Questa situazione di incertezza ha acceso i radar del Milan, pronto a inserirsi per quello che sarebbe il colpo dell’anno. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il club rossonero ha pianificato una strategia a doppio binario per il proprio reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

