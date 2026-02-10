La trattativa tra la Juventus e Nkunku si rivela infondata. Il calciatore del Milan ha chiarito di non aver mai pensato di lasciare i rossoneri. Le voci di un suo possibile trasferimento si sono rivelate prive di fondamento.

Calciomercato Juve, Nkunku è stato accostato al club bianconero. Ma il giocatore non ha mai pensato di lasciare il Milan. Le ultime. Il panorama del calciomercato della Juve è sempre in costante fermento, alimentato da indiscrezioni che cercano di individuare il prossimo grande colpo per rinforzare il reparto offensivo di Luciano Spalletti. Nonostante le voci che lo vedevano come un possibile obiettivo per il calciomercato della Juve, la volontà di Nkunku è granitica e orientata alla continuità. Il francese, che sta vivendo una fase cruciale della sua carriera, non sembra intenzionato a cambiare aria, chiudendo di fatto ogni spiraglio a possibili trattative invernali o estive.

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, questo calciatore accostato ai bianconeri non ha mai pensato di lasciare il suo club: il restroscena

Approfondimenti su Nkunku Juventus

Davide Frattesi è diventato l'obiettivo principale della Juventus per il mercato di gennaio, mentre il centrocampista si prepara a lasciare il suo attuale club.

La trattativa tra la Juventus e il giocatore che era stato accostato ai bianconeri si è conclusa.

