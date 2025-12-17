Calciomercato Juve è lui l’obiettivo per il centrocampo a gennaio | il calciatore è ormai ai saluti con il suo attuale club Napoli Roma e Newcastle pronti ad insidiare i bianconeri
Davide Frattesi è diventato l'obiettivo principale della Juventus per il mercato di gennaio, mentre il centrocampista si prepara a lasciare il suo attuale club. Napoli, Roma e Newcastle sono pronti a inserirsi nella corsa, complicando la trattativa. Frattesi cerca maggiore spazio per prepararsi al Mondiale e il suo nome sta scalando le preferenze di diversi club italiani e internazionali.
Calciomercato Juve, Davide Frattesi obiettivo concreto per gennaio. Il centrocampista vuole più spazio per il Mondiale e piace molto a Spalletti. Il mercato di riparazione potrebbe regalare un colpo di scena importante sull'asse Milano-Torino. Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell' Inter e della Nazionale italiana, sembrerebbe essere ormai al passo d'addio con il club nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore potrebbe lasciare la squadra di Inzaghi già durante la sessione di gennaio. La motivazione principale risiede nella volontà di trovare un club capace di garantirgli un maggior minutaggio, elemento ritenuto fondamentale per non perdere il treno delle convocazioni in vista del prossimo Mondiale.
