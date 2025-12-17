Calciomercato Juve è lui l’obiettivo per il centrocampo a gennaio | il calciatore è ormai ai saluti con il suo attuale club Napoli Roma e Newcastle pronti ad insidiare i bianconeri

Davide Frattesi è diventato l'obiettivo principale della Juventus per il mercato di gennaio, mentre il centrocampista si prepara a lasciare il suo attuale club. Napoli, Roma e Newcastle sono pronti a inserirsi nella corsa, complicando la trattativa. Frattesi cerca maggiore spazio per prepararsi al Mondiale e il suo nome sta scalando le preferenze di diversi club italiani e internazionali.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.