Calciomercato Juve quel giocatore accostato ai bianconeri ha firmato col Crystal Palace | è ufficiale
La trattativa tra la Juventus e il giocatore che era stato accostato ai bianconeri si è conclusa. Oggi è arrivata la conferma ufficiale: il calciatore ha firmato con il Crystal Palace. La notizia circolava da giorni, ora è tutto ufficiale.
. Arriva in prestito dall’Aston Villa. Evann Guessand è ufficialmente un nuovo giocatore del Crystal Palace: l’attaccante franco-ivoriano classe 2001, accostato anche alla Juve, si trasferisce a Selhurst Park in prestito dall’ Aston Villa. L’operazione, definita nelle ultime ore, mette fine ai rumors che vedevano il calciatore nel mirino della dirigenza bianconera come possibile rinforzo last-minute per l’attacco di Spalletti. L’arrivo di Guessand a Londra sembra essere il preludio all’addio definitivo di Jean-Philippe Mateta, ormai a un passo dal Milan dopo che la trattativa con la Juventus era sfumata per la mancata intesa sulla formula del trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
