Calciomercato Juve quel giocatore accostato ai bianconeri ha firmato col Crystal Palace | è ufficiale

La trattativa tra la Juventus e il giocatore che era stato accostato ai bianconeri si è conclusa. Oggi è arrivata la conferma ufficiale: il calciatore ha firmato con il Crystal Palace. La notizia circolava da giorni, ora è tutto ufficiale.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.