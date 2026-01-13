Calcio serie C il Perugia ritrova Angella per il Gubbio Anche Montevago spera
Il Perugia si prepara alla sfida contro il Gubbio, contando sul ritorno di Angella in difesa. La squadra attende anche l’arrivo di un nuovo rinforzo, previsto entro questa settimana, per rafforzare il reparto difensivo. Montevago resta in corsa e spera di poter contribuire alla fase finale della stagione. La formazione umbra mantiene un atteggiamento prudente, puntando sulla continuità e sull’impegno per affrontare al meglio le prossime sfide di serie C.
In attesa del rinforzo per la difesa, che salvo imprevisti arriverà nel corso di questa settimana, il Perugia continua a contare sulle proprie forze.Una di queste è sicuramente Gabriele Angella, che è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa in vista dell'importantissimo derby di. 🔗 Leggi su Today.it
