Calcio risultati serie A | la Roma è quarta

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, la Roma si trova al quarto posto in classifica, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Torino. I risultati delle altre partite confermano l’equilibrio della stagione, con diverse squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni. La stagione prosegue con molte sfide importanti, mentre la classifica si definisce progressivamente.

Roma, 18 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Torino-Roma 0-2 Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0, Parma-Genoa 0-0, Bologna-Fiorentina 1-2, Torino-Roma 0-2, ore 20.45 Milan-Lecce, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como. Classifica: Inter 49, Milan, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino, Parma 23, Cremonese, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 13. Ventiduesima giornata: venerdì 23 gennaio ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Calcio, risultati e classifica di Serie A, Roma quarta

Ecco un aggiornamento sui risultati e la classifica di Serie A dopo la diciassettesima giornata. La Roma si trova attualmente al quarto posto in classifica, con una vittoria per 3-1 contro il Genoa. Di seguito, i principali risultati delle partite più recenti, che riflettono lo stato attuale del campionato italiano.

Calcio, risultati e classifica di Serie A, frenata Roma

Ecco un aggiornamento sulla diciottesima giornata di Serie A. La Roma ha subito una sconfitta contro l'Atalanta, con il risultato di 1-0. Di seguito, i principali risultati della giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1. La classifica si mantiene in evoluzione, con le partite ancora in corso e altri incontri programmati nei prossimi giorni.

Roma-Napoli 0-1: gol e highlights | Serie A

