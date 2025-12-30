Calcio risultati e classifica di Serie A Roma quarta

Ecco un aggiornamento sui risultati e la classifica di Serie A dopo la diciassettesima giornata. La Roma si trova attualmente al quarto posto in classifica, con una vittoria per 3-1 contro il Genoa. Di seguito, i principali risultati delle partite più recenti, che riflettono lo stato attuale del campionato italiano.

Roma, 29 dic. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Roma-Genoa 3-1 Diciassettesima giornata: Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2, Milan-Verona 3-0, Cremonese-Napoli 0-2, Bologna-Sassuolo 1-1, Atalanta-Inter 0-1, Roma-Genoa 3-1. Classifica: Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 28, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta, Udinese, Sassuolo 22, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciottesima giornata: venerdì 2 gennaio ore 20.45 Cagliari-Milan, sabato 3 gennaio ore 12. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Quarta giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

Leggi anche: Calcio, risultati e classifica di Serie A: Bologna a 26 punti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 16ª giornata; Serie C – Risultati 19° giornata e classifiche aggiornate; Calcio, risultati e classifica di Serie A: l’Inter torna in testa; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato.

La nuova classifica di Serie A oggi - La Juventus riassapora i piani alti della classifica grazie alla vittoria per 2 a 0 contro il Pisa, portandosi momentaneamente a un punto dall’ Inter, che ... ilfattoquotidiano.it