Calcio risultati e classifica di Serie A Roma quarta
Ecco un aggiornamento sui risultati e la classifica di Serie A dopo la diciassettesima giornata. La Roma si trova attualmente al quarto posto in classifica, con una vittoria per 3-1 contro il Genoa. Di seguito, i principali risultati delle partite più recenti, che riflettono lo stato attuale del campionato italiano.
Roma, 29 dic. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Roma-Genoa 3-1 Diciassettesima giornata: Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2, Milan-Verona 3-0, Cremonese-Napoli 0-2, Bologna-Sassuolo 1-1, Atalanta-Inter 0-1, Roma-Genoa 3-1. Classifica: Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 28, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta, Udinese, Sassuolo 22, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciottesima giornata: venerdì 2 gennaio ore 20.45 Cagliari-Milan, sabato 3 gennaio ore 12. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Quarta giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica
Leggi anche: Calcio, risultati e classifica di Serie A: Bologna a 26 punti
Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 16ª giornata; Serie C – Risultati 19° giornata e classifiche aggiornate; Calcio, risultati e classifica di Serie A: l’Inter torna in testa; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato.
La nuova classifica di Serie A oggi - La Juventus riassapora i piani alti della classifica grazie alla vittoria per 2 a 0 contro il Pisa, portandosi momentaneamente a un punto dall’ Inter, che ... ilfattoquotidiano.it
Calcio, risultati e classifica di Serie A, Roma quarta - Diciassettesima giornata: Parma- msn.com
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Juventus batte la Roma! Diretta gol live score (oggi 20 dicembre 2025) - Risultati Serie A, classifica: negli anticipi della 16^ giornata spicca il big match Juventus Roma, ma si comincia con Lazio Cremonese. ilsussidiario.net
Cagliari-Pisa 2-2: gol e highlights | Serie A
I risultati dei quarti di finale giocati questa sera: Tau Calcio - Pistoiese 4-2 Prato - Aquila Montevarchi 3-1 Sestese - Giovani Fucecchio 1-0 Atletico Lucca - Scandicci 0-2 Le semifinali di martedì 30 dicembre: Tau Calcio - Prato | ore 17 - Stadi - facebook.com facebook
Calcio, #SerieA risultati, il #Napoli è secondo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.