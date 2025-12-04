Da ben 65 anni consecutivi coniuga l’amore per il calcio con la passione per il collezionismo. Riuscendo, stagione dopo stagione, a coinvolgere anche le nuove generazioni, puntando su intelligenza artificiale e grafiche all’avanguardia. E ieri mattina, presso l’Iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A, Panini ha presentato la collezione "Calciatori 2025-2026". Due Ambassador Lega Calcio Serie A hanno sottolineato l’attaccamento personale a quello che ormai è un rito capace di attirare milioni di persone. "Quando ero piccolo avevo quattro sogni: giocare in Serie A, giocare in nazionale, vincere uno scudetto e soprattutto vedere la mia faccia sull’album. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’album dei calciatori. Presentata a Lissone la nuova collezione delle figurine Panini