Calasetta | sindaco aggredito con un forcone durante una lite con un operaio indagini in corso e convalida in ospedale

Il sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni, è stato aggredito con un forcone durante una lite con un operaio. L’episodio è avvenuto nel cuore del paese e ha lasciato tutti senza parole. Il primo cittadino è stato portato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. Le indagini sono in corso per chiarire cosa abbia scatenato la violenta colluttazione. La comunità di Calasetta si stringe attorno al suo sindaco, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Forcone contro il sindaco: Calasetta sotto shock dopo la violenta aggressione. Calasetta, un piccolo comune nel cuore del Sulcis Iglesiente in Sardegna, è profondamente scossa da un episodio di violenza che ha visto come vittima il suo sindaco, Antonello Puggioni. L’aggressione, avvenuta lo scorso venerdì, ha portato al ricovero d’urgenza del primo cittadino, con conseguenze fisiche significative, e ha immediatamente innescato un’indagine da parte dei Carabinieri. La notizia, resa pubblica dal gruppo consiliare “Rinascita Calasettana”, ha gettato un’ombra sulla comunità, tradizionalmente descritta come pacifica e coesa.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Calasetta Sardegna Ferito con un'arma da taglio da un connazionale durante una lite: indagini in corso a Campolongo I Carabinieri di Campolongo stanno conducendo approfondimenti su un episodio avvenuto nella frazione, in cui un uomo è rimasto ferito con un’arma da taglio durante una lite con un connazionale. Sindaco aggredito a bastonate nel salernitano, indagini in corso Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Calasetta Sardegna Argomenti discussi: Calasetta, il sindaco Antonello Puggioni aggredito con un forcone durante una discussione con un operaio Lavoras; Assaltato un portavalori sulla Lecce-Brindisi, due fermi; Cagliari, auto contro scooter in via Stamira: una donna in codice rosso al Brotzu; Calasetta, aggredito il sindaco Antonello Puggioni: frattura a una costola. Indaga la Procura. Calasetta, violenta aggressione al sindaco dopo una discussione con un operaioSecondo le prime ricostruzioni, l’operaio avrebbe impugnato un forcone colpendolo ripetutamente; confermate diverse fratture ... cagliaripad.it Grave aggressione a Calasetta contro il sindaco Antonello PuggioniGrave episodio di cronaca a Calasetta: il sindaco Antonello Puggioni è stato vittima di una brutale aggressione fisica verificatasi venerdì scorso ... vistanet.it Gianluigi Rubiu (FdI): «Solidarietà e vicinanza al sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni. La comunità resti unita e coesa, sostenendo chi lavora ogni giorno per il bene comune». facebook Calasetta, sindaco colpito con un forcone da un operaio Lavoras x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.