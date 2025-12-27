Sindaco aggredito a bastonate nel salernitano indagini in corso

Aggredito in strada il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune del Salernitano. E' accaduto nella serata di ieri quando il primo cittadino Carmine Siano e' stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha colpito con un oggetto, probabilmente un bastone, provocandogli ferite. Soccorso dai sanitari del 118, il sindaco e' stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno; non e' in pericolo di vita, ma ha riportato varie lesioni e fratture. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identita' dell'aggressore.

