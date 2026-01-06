Ferito con un' arma da taglio da un connazionale durante una lite | indagini in corso a Campolongo

I Carabinieri di Campolongo stanno conducendo approfondimenti su un episodio avvenuto nella frazione, in cui un uomo è rimasto ferito con un’arma da taglio durante una lite con un connazionale. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità proseguono le verifiche per fare luce sull’incidente.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della locale Compagnia in merito a un episodio violento verificatosi nella frazione di Campolongo. Un uomo di nazionalità libica è stato colpito da un fendente durante una lite scoppiata, per cause ancora da chiarire, con un connazionale.

