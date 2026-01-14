FiPiLi il modello scelto è riduttivo Macrì rilancia con un’alternativa

La Regione Toscana propone un nuovo approccio alla gestione della FiPiLi, puntando sulla creazione di Toscana Strade Spa, una società in house dedicata alla manutenzione dell’arteria. L’obiettivo è migliorare la viabilità attraverso interventi programmati, con un focus particolare sugli snodi più congestionati nel biennio 2027-2028. La strategia prevede anche un dialogo con il governo per ottenere ulteriori finanziamenti, affrontando così le sfide di un'arteria fondamentale per la regione.

La Regione ha in mente una manovra in più atti per curare i mali della FiPiLi: a marzo la delibera in Consiglio per costituire la società in house Toscana Strade spa per la gestione e programmazione delle manutenzioni (stra)ordinarie, nel biennio 2027-‘28 i primi interventi negli snodi più ingolfati dell’arteria, cercando di battere cassa col governo nel frattempo con nuovi finanziamenti. Da destra, però, c’è chi dice che "non basta intervenire sulla FiPiLi: serve una strategia integrata e sostenibile che riguardi anche le arterie di secondo livello e i principali collegamenti nazionali, trasformando la rete toscana in un asset sicuro, efficiente e moderno, capace di sostenere mobilità, sviluppo economico e coesione territoriale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

