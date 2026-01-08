Ordigno bellico ordinanza per divieto di parcheggio in una porzione del parcheggio di piazza Guido Guerra

Il Comune ha emesso un'ordinanza che vieta il parcheggio in una zona di piazza Guido Guerra in occasione della rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro Il Ferruccio. L'intervento, previsto per domenica 18 gennaio 2026, riguarda la messa in sicurezza e la bonifica dell'area. Si invita la cittadinanza a rispettare le indicazioni e a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Domenica 18 gennaio 2026 è la data in cui è stata programmata la rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in Piazza G. Guerra a Empoli. L'operazione, a causa del maltempo o di gravi motivi concomitanti, potrebbe essere riprogrammata in data successiva.

