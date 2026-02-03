Caffè Concerto fumata nera nella mediazione tra Comune e gestore e ora si va al Tar

L’udienza di mediazione tra il Comune di Modena e il gestore del Caffè Concerto si è conclusa senza accordo. Nonostante gli sforzi di Rrem per trovare una soluzione, il locale di piazza Grande rimane chiuso da luglio. Ora, la questione passa al Tar, dove si deciderà il destino del locale.

A nulla ha portato l'udienza tra le parti che mirava a trovare un punto d'incontro sullo sfratto notificato lo scorso dicembre dall'amministrazione alla Rrem. Il locale è ormai chiuso da oltre sette mesi Fumata nera. A nulla è servita l’udienza di mediazione chiesta da Rrem al comune di Modena per trovare un’intesa sul Caffè Concerto in piazza Grande, chiuso ormai dallo scorso luglio. Il confronto di ieri, lunedì 2 febbraio, presso l’organismo degli avvocati, non ha portato di fatto a nessuna apertura da parte dell’amministrazione e resta valido, quindi, lo sfratto per morosità notificato poco prima di Natale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

