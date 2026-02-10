La Germania ha deciso di uscire dal programma Fcas, interrompendo così l’intesa con Parigi sullo sviluppo di un nuovo caccia europeo. La scelta di Berlino cambia gli equilibri nel settore della difesa e apre una fase di incertezza sui futuri progetti comuni. La decisione ha sorpreso molti e rischia di rallentare la cooperazione tra i due paesi, principali protagonisti dell’industria aeronautica europea.

La decisione della Germania di uscire dal programma Fcas rappresenta un nuovo passaggio chiave per la cooperazione industriale europea nel settore della difesa. Tra ipotesi di sviluppo autonomo, possibili riallineamenti sul Gcap e scenari alternativi per la Francia, riemergono nodi politici e industriali che da tempo frenano l’integrazione europea. Una scelta che riapre il dibattito sul futuro dei grandi programmi comuni e sul ruolo dei principali attori continentali. Formiche.net ha analizzato lo scenario con Vincenzo Camporini, già capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare e della difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Caccia del futuro, Berlino dice stop all’intesa con Parigi. Tutti i nodi spiegati da Camporini

La notizia circola da qualche ora: la possibile presenza della Germania nel progetto del futuro caccia di sesta generazione, il Fcas, potrebbe segnare una svolta nel panorama militare europeo.

La riunione tra Italia e Germania a Villa Pamphili ha portato a una svolta nel settore difensivo europeo.

