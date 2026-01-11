Le mascotte di Torino 2006 Neve Gliz e Aster tornano al Parco Colonnetti dopo il restauro per la fiamma olimpica di Milano Cortina

Le mascotte di Torino 2006, Neve, Gliz e Aster, sono state restaurate e tornano al Parco Colonnetti in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 11 gennaio, la fiaccola attraversa Torino lungo un percorso di 11 km, passando anche vicino al parco. Un momento di memoria e continuità per la città, che celebra il legame tra passato e futuro delle Olimpiadi.

