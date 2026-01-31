Le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 sono firmate Trudi

Le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 sono state svelate. Si chiamano Tina e Milo, due piccoli ermellini fratello e sorella, scelti come simboli dei Giochi olimpici. Entrambi sono stati firmati dall’azienda Trudi e rappresentano l’allegria e la voglia di vincere delle prossime Olimpiadi. Le immagini delle mascotte sono già state condivise sui social e hanno riscosso subito molta curiosità.

Si chiamano Tina e Milo, ermellini, fratello e sorella, scelti come Mascotte ufficiali dei Giochi olimpici. Le mascotte sono una parte fondamentale della manifestazione dal 1968. Hanno il compito, attraverso un linguaggio accessibile a tutte le generazioni, di dare forma concreta allo spirito.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Presentazione mascotte ufficiali delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano Cortina 2026.

Video Presentazione mascotte ufficiali delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano Cortina 2026.

