Scopri il nuovo volto di XPENG con i modelli G6 e G9 MY26, protagonisti del debutto italiano. Due SUV elettrici, con un’architettura condivisa, si distinguono per stile e personalità: il G6 Coupé e il G9, flagship di classe superiore. La novità dell’800 Volt promette una ricarica rapidissima, aprendo nuove frontiere all’elettrico di alta gamma.

© Ilgiornale.it - XPENG G6 e G9 MY26 alla prova: l’800 Volt accelera la ricarica

Il debutto italiano del Model Year 2026 di XPENG passa da due SUV elettrici che condividono la stessa architettura di base ma raccontano due personalità distinte: G6 MY26 in formato SUV Coupé e G9 MY26 come proposta flagship più grande e orientata al premium. Nel test drive il denominatore comune è tecnico e molto concreto: architettura a 800V con tecnologia SiC e nuove batterie LFP 5C, con ricarica dichiarata 10–80% in 12 minuti in DC (fino a 451 kW su G6 e fino a 525 kW su G9). XPENG G6 MY26. Alla guida, XPENG G6 MY26 mette insieme prestazioni, efficienza e una dotazione tecnologica completa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

