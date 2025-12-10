I Dirigenti scolastici chiedono i buoni pasto | Un impegno che supera gli orari
I dirigenti scolastici si trovano a gestire un carico di lavoro che va oltre le ore di presenza in classe, includendo anche l’organizzazione dei buoni pasto. La loro attività si svolge in orari irregolari e coinvolge molteplici attività, tra incontri, relazioni istituzionali e gestione quotidiana delle scuole, spesso al di fuori delle tradizionali fasce lavorative.
L’attività del dirigente scolastico si estende ben oltre le consuete fasce mattutine. L’organizzazione del lavoro si distribuisce in modo irregolare tra incontri collegiali, relazioni con interlocutori istituzionali e momenti di gestione quotidiana che raramente si esauriscono nel perimetro di un solo edificio scolastico. In molti casi, infatti, la direzione si esercita su sedi distinte, situate anche in comuni diversi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Buoni pasto anche ai dirigenti scolastici. Il comunicato dice: “Questione di equità” - Con un comunicato ufficiale pubblicato il 9 dicembre 2025, l’ANP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola – rilancia un tema che sta assumendo crescente rilevanz ... Si legge su msn.com
