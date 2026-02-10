Questa mattina un messaggio sui social ha fatto scattare subito la discussione tra i tifosi della Roma. Poco dopo, il ritorno in campo del club ha riacceso entusiasmo e speranze. La partita si avvicina e i supporter sono pronti a sostenere i loro beniamini.

Un messaggio breve, diretto, che ha acceso subito il dibattito sui social e riannodato il filo con la piazza. Alessandro Buongiorno ha scelto Instagram per ribadire il suo legame con il Napoli e la voglia di reagire, pubblicando una storia accompagnata da una foto di un’esultanza collettiva e dalla frase «Pe’ sta maglia, nun se molla!». Un segnale chiaro, arrivato a poche ore da una giornata di riposo concessa dallo staff tecnico. Il centrale azzurro tornerà a disposizione domenica contro la Roma, gara nella quale Juan Jesus sarà assente per squalifica. Un rientro atteso, soprattutto per il significato personale che porta con sé: Buongiorno ha ancora addosso il peso della serata di Genova e vuole archiviare in fretta quello che considera un semplice passaggio a vuoto, ritrovando continuità e certezze sul campo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Buongiorno suona la carica: messaggio social e ritorno con la Roma

