Di Gregorio, leader a Bologna, si prepara con entusiasmo in vista della prossima sfida contro la Roma. Dopo la vittoria al Dall’Ara, il portiere bianconero ha condiviso un messaggio su Instagram, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento tecnico e carismatico per la squadra.

© Juventusnews24.com - Di Gregorio leader a Bologna, il portiere bianconero suona la carica in vista del prossimo match con la Roma: il messaggio – FOTO

Di Gregorio interviene su Instagram dopo la vittoria al Dall’Ara: conferma di leadership tecnica e carismatica fondamentale per la squadra. Tra le pieghe di una vittoria sofferta e pesantissima come quella ottenuta al Dall’Ara, emerge con prepotenza la figura di Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus non si è limitato a svolgere il suo compito tra i pali, difendendo il risultato con le unghie e con i denti, ma ha assunto i gradi di vero e proprio leader emotivo di un reparto arretrato che aveva disperato bisogno di certezze e solidità. Se il rettangolo verde ha raccontato di interventi prodigiosi e decisivi – su tutti quella deviazione felina che ha spedito la conclusione di Zortea sulla traversa salvando il risultato – il post-partita ha confermato lo spessore caratteriale dell’ex Monza, diventato ormai un punto di riferimento imprescindibile all’interno dello spogliatoio guidato da Luciano Spalletti. Juventusnews24.com

Coppa Italia: Virtus Lanciano-Genoa 0-1

Juventus, Di Gregorio bocciato: il nuovo portiere arriva dalla Serie A, strappo nerazzurro - E sul banco degli imputati è finito anche Michele Di Gregorio, portiere titolare della squadra bianconera da due stagioni. calciomercato.it

Ufficiale Di Gregorio, clamorosa decisione: i tifosi non ci credono - Si torna in campo per una nuova giornata di serie A e la Juventus, dopo il ... diregiovani.it

CONDANNATO OSPEDALE PER MORTE DI JACKY L’ULTRÀ, LEADER STORICO CURVA JUVENTUS: INDENNIZZO ALLA SORELLA ASSISTITA DALL’AVVOCATO NIGRO DI GREGORIO DEL FORO DI POTENZA - facebook.com facebook

CONDANNATO OSPEDALE PER MORTE DI JACKY L’ULTRÀ, LEADER STORICO CURVA JUVENTUS: INDENNIZZO ALLA SORELLA ASSISTITA DALL’AVVOCATO NIGRO DI GREGORIO DEL FORO DI POTENZA x.com