Oggi a #Natta si è parlato di bullismo con 150 studenti. L’obiettivo era affrontare il problema in modo diretto, ascoltare le loro storie e capire come migliorare le relazioni tra i ragazzi. Durante l’incontro, insegnanti e studenti hanno discusso di come usare la mediazione e la giustizia riparativa per risolvere i problemi e ridurre i comportamenti violenti. La giornata si è concentrata sul coinvolgimento diretto dei giovani, con l’intento di trovare soluzioni pratiche e immediate.

L’INCONTRO. Al centro della giornata, il dialogo e l’approccio della mediazione e della giustizia riparativa nella scuola. «Il bullismo non è solo una regola infranta, ma una ferita nelle relazioni e nella dignità delle persone». Da questa consapevolezza è nato il terzo appuntamento del Progetto Scuola 2025–2026. Nella mattinata di martedì 10 febbraio, al Cinema Capitol di Bergamo, 150 studenti e studentesse dell’Istituto Natta hanno partecipato alla visione collettiva dell’incontro nazionale sul bullismo, promosso da Fondazione Conad e realizzato da Unisona APS, insieme a oltre 67mila ragazzi e ragazze di tutta Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Bullismo, ferita nelle relazioni»: se ne parla con 150 studenti del Natta

Approfondimenti su Natta Studenti

Il report 202425 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Natta Studenti

Argomenti discussi: Bullismo, ferita nelle relazioni: se ne parla con 150 studenti del Natta; Bullismo: Progetto Scuola di Fondazione Conad, 67mila studenti in streaming oggi per parlare di bullismo con il card. Zuppi e Gherardo Colombo; Per la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo; Bullismo, Nicco: Nessun ragazzo deve sentirsi solo.

«Bullismo, ferita nelle relazioni»: se ne parla con 150 studenti del NattaAl centro della giornata, il dialogo e l’approccio della mediazione e della giustizia riparativa nella scuola. ecodibergamo.it

Bullismo, Nicco: Nessun ragazzo deve sentirsi soloAnche il Piemonte porta nella propria storia una ferita e la memoria di Carolina Picchio, giovane piemontese, prima vittima di cyberbullismo, che continua a essere un monito e che ha contribuito a ... torinoggi.it

Un film necessario. Duro. Profondamente umano. Ispirato a una storia vera, racconta una ferita che non dovrebbe mai più aprirsi: quella del bullismo, dell’emarginazione, del silenzio che spesso circonda chi soffre. La storia di Andrea Spezzacatena non è solo - facebook.com facebook