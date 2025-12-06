La polizia incontra 150 studenti del San Giovanni Bosco | lezione su bullismo rischi del web e legalità

Ancora una partecipata e coinvolgente lezione della polizia di Stato tra i banchi di scuola per contribuire alla crescita culturale dei più giovani nel segno della legalità e del rispetto reciproco.I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno incontrato, nei giorni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

