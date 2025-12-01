Inter Buffon esalta Pio Esposito | Assomiglia a Toni

La vittoria con il Pisa è passata in archivio e per l’Inter è tempo di pensare al mese di dicembre. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, dopo aver scacciato lo spettro di una possibile crisi dopo le sconfitte con Milan e Atletico Madrid. I nerazzurri non hanno tempo di fermarsi avendo tra poco più di 48 ore la gara con il Venezia, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita da dentro o fuori, per proseguire il cammino in una competizione da sempre valorizzata dal club. Tornando sul match contro i toscani, sugli scudi è finito Francesco Pio Esposito, autore dell’assist dello 0-1 per Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

