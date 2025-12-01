Inter Buffon esalta Pio Esposito | Assomiglia a Toni
La vittoria con il Pisa è passata in archivio e per l’Inter è tempo di pensare al mese di dicembre. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, dopo aver scacciato lo spettro di una possibile crisi dopo le sconfitte con Milan e Atletico Madrid. I nerazzurri non hanno tempo di fermarsi avendo tra poco più di 48 ore la gara con il Venezia, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita da dentro o fuori, per proseguire il cammino in una competizione da sempre valorizzata dal club. Tornando sul match contro i toscani, sugli scudi è finito Francesco Pio Esposito, autore dell’assist dello 0-1 per Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Approfondisci con queste news
Lorenzo Buffon, il fuoriclasse friulano del Milan, dell’Inter e del Genoa fu, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, protagonista di un’epoca. - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Lorenzo #Buffon, il cordoglio dell' #Inter: "Nel ricordarlo abbracciamo i suoi familiari" Vai su X
Buffon esalta Esposito: “La nota bella del calcio italiano. Mi ricorda un Campione del Mondo” - Gianluigi Buffon ha esaltato le doti di Francesco Pio Esposito e ha trovato per lui un paragone di altissimo livello con un Campione del Mondo ... Scrive spaziointer.it
Buffon sicuro: “Spalletti allenatore giusto per la Juve”. Sulla sfida Conte-Allegri e Pio Esposito... - Unisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Riporta tuttosport.com
Buffon: “Esposito il bello del calcio italiano. Più forte di Toni alla sua età, mi sembra un…” - Così l'ex portiere azzurro Gigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" ... Riporta msn.com