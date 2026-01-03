Crans-Montana dall' ospedale Niguarda le speranze per i feriti | Ci sono due ragazzi gravissimi che non sono ancora stati identificati con certezza

Da Niguarda, a Milano, emergono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti nell’incidente di Crans-Montana. Due ragazzi risultano in grave condizione, ancora non identificati con certezza. Tra interventi chirurgici e verifiche, l’ospedale si trova al centro di un momento di grande tensione, con famiglie in attesa di notizie. Una situazione delicata che richiede pazienza e solidarietà in un contesto di incertezza.

Crans-Montana e gli ustionati trasportati all'ospedale Niguarda. Dall'accoglienza agli interventi chirurgici, ai posti letto attivati: parlano i medici - Due dei tre ragazzi ricoverati ieri sera sono stati già sottoposti a interventi chirurgici. vanityfair.it

Crans Montana, 14 gli italiani feriti, 6 ancora dispersi. Ipotesi di omicidio colposo, ma al momento nessun indagato - La procuratrice Beatrice Pilloud ha confermato che i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti sono stati ascoltati come testimoni e sono attualmente considerati innocenti ... ilfattoquotidiano.it

Strage Crans-Montana, in arrivo a Milano una quindicenne: paziente più grave

Il locale Le Constellation di Crans-Montana ha chiuso tutti i profili social. Ma su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni e c'è un dettaglio non sfugge all'attenzione - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

