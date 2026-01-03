Crans-Montana dall' ospedale Niguarda le speranze per i feriti | Ci sono due ragazzi gravissimi che non sono ancora stati identificati con certezza

Da Niguarda, a Milano, emergono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti nell’incidente di Crans-Montana. Due ragazzi risultano in grave condizione, ancora non identificati con certezza. Tra interventi chirurgici e verifiche, l’ospedale si trova al centro di un momento di grande tensione, con famiglie in attesa di notizie. Una situazione delicata che richiede pazienza e solidarietà in un contesto di incertezza.

Tra elicotteri dall’estero, sale operatorie sempre attive e famiglie in cerca di risposte. Niguarda diventa l’ospedale dell’attesa e delle ultime speranze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

