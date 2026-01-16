Serena, ex attaccante di calcio e ora commentatrice, ha recentemente espresso parole di stima nei confronti di Pio Esposito. Secondo lei, il giovane calciatore rappresenta un talento moderno e promettente, capace di affrontare le sfide future con determinazione. Le sue dichiarazioni sottolineano la fiducia nelle potenzialità di Esposito, evidenziando l'importanza di giovani promesse nel panorama sportivo.

Inter News 24 Serena, ex attaccante anche dell’Inter tra le altre, ha speso bellissime parole per Pio Esposito: le sue dichiarazioni. Dalle colonne di Tuttosport, l’ex bomber nerazzurro Aldo Serena traccia un profilo profondo e analitico di Pio Esposito. Sotto la sapiente gestione di Cristian Chivu, il giovane centravanti sta bruciando le tappe, diventando un pilastro dell’Inter capolista. Ecco l’analisi completa di Serena suddivisa per i temi trattati. L’identikit tecnico: il “carrarmato” dell’area. Qual è il profilo attuale di Pio Esposito? « Non è più una sorpresa, è un carrarmato. Sfrutta un fisico imponente per difendere palla come pochi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serena incorona Pio Esposito: «Un carrarmato moderno, il futuro è suo. Credo che…»

