Bufera su Paolo Petrecca per la telecronaca Rai alle Olimpiadi scontro con l' ad Giampaolo Rossi | niente bis

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha acceso un acceso scontro tra Paolo Petrecca e Giampaolo Rossi. La Rai ha deciso di non affidare più a Petrecca la telecronaca, dopo le polemiche e le tensioni che si sono scatenate durante la diretta. Rossi ha fatto sapere che la decisione è definitiva, lasciando il commentatore senza altra possibilità di tornare in onda. La scena si è fatta subito molto tesa, con un confronto acceso tra i due protagonisti.

Continua a tenere banco la non fortunata performance, per usare un eufemismo, di Paolo Petrecca alla telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il direttore di RaiSport, nelle scorse ore, ha avuto un confronto con l’ad Rai Giampaolo Rossi. Nel frattempo i giornalisti della redazione sportiva dell’emittente pubblica sono in rivolta e chiedono che il dirigente sia rimosso dal proprio ruolo. Telecronaca Olimpiadi: confronto tra Paolo Petrecca e l’ad Rai Giampaolo Rossi Non sarebbe stato un confronto disteso quello tra Giampaolo Rossi e Paolo Petrecca. Lo riferisce il quotidiano La Stampa. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bufera su Paolo Petrecca per la telecronaca Rai alle Olimpiadi, scontro con l'ad Giampaolo Rossi: niente bis Approfondimenti su Olimpiadi Cerimonia Rai, da ad Rossi richiamo a Petrecca: no alla telecronaca della chiusura Olimpiadi 2026 Questa mattina si è svolto un incontro tra il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, e l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. Paolo Petrecca via dalla Rai dopo la telecronaca alle Olimpiadi? Azienda riflette e spunta la nota "censurata" La Rai sta pensando di allontanare Paolo Petrecca dopo le Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Cerimonia Argomenti discussi: La telecronaca più disastrosa della storia delle Olimpiadi, bufera su Paolo Petrecca: il racconto di una serata raccapricciante; Olimpiadi, bufera sul direttore di Rai Sport Paolo Petrecca dopo le gaffe alla cerimonia di inaugurazione; Petrecca travolto dalle critiche per la telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina: Ci metta la…; Gaffe e censura, bufera sulla Rai. Altra figuraccia di TeleMeloni. Bufera su Paolo Petrecca per la telecronaca Rai alle Olimpiadi, scontro con l'ad Giampaolo Rossi: niente bisTelecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi: come è andato il faccia a faccia tra Paolo Petrecca e l'ad Rai Giampaolo Rossi ... virgilio.it Rai, bufera sulla telecronaca olimpica: Petrecca convocato dai verticiClima teso ai piani alti della Rai dopo la discussa telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali. Il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, ... thesocialpost.it Hanno detto basta! Giornaliste e giornalisti di Raisport, compatti, hanno appena annunciato un clamoroso atto di protesta nei confronti del proprio direttore Paolo Petrecca e la sconcertante telecronaca della serata inaugurale in diretta su Rai1. A partire dalle o - facebook.com facebook I giornalisti di Rai Sport non firmeranno i servizi delle Olimpiadi, in protesta contro la telecronaca del direttore Paolo Petrecca x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.