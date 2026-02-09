Questa mattina si è svolto un incontro tra il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, e l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. Al centro della riunione, la decisione di non trasmettere in telecronaca la chiusura delle Olimpiadi invernali del 2026. Dopo aver discusso, i due hanno concordato di non procedere con questa copertura, lasciando il passo a altre modalità di trasmissione. La questione ha suscitato reazioni e interessi diversi all’interno dell’azienda.

E’ terminato l’ incontro tra il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca e l’ad della Rai, Giampaolo Rossi. Dopo il caso della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, Petrecca è stato invitato a tornare ad un ruolo di coordinamento da direttore e non farà la telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi. Contestualmente anche i giornalisti e il cdr di Rai Sport sono stati richiamati alle loro responsabilità, con l’Ad che a nome dell’azienda ha sottolineato che la Rai è soddisfatta del lavoro e degli ascolti sulle Olimpiadi. Per risolvere le frizioni interne con il cdr, la Rai apre a una convocazione immediata per quanto riguarda la situazione di Rai Sport. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rai, da ad Rossi richiamo a Petrecca: no alla telecronaca della chiusura Olimpiadi 2026

Approfondimenti su Rai Olimpiadi2026

La telecronaca delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 fa discutere.

La telecronaca Rai delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 già fa parlare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rai Olimpiadi2026

Argomenti discussi: Rai, Rossi disponibile a essere audito in Vigilanza. Floridia: La Giunta per il regolamento mi blocca; Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutta l'offerta della Rai; Tg2 Italia Europa; Milano-Cortina, Rossi (Rai): investiti 1 mld euro in eventi sportivi.

Rai, ad Rossi: Siamo modello di servizio pubblico, ora puntiamo su giovani e digitaleLa Rai rappresenta uno dei più importanti broadcaster pubblici e siamo uno dei pilastri del modello di Servizio Pubblico, continuiamo a farlo con grande impegno rispetto alle fasi di mercato attuali ... adnkronos.com

Rai, Rossi disponibile a essere audito in Vigilanza. Floridia: «La Giunta per il regolamento mi blocca»L’ad della Rai si è detto disponibile a venire in commissione Vigilanza Rai, bloccata ormai da un anno e mezzo. La presidente l’aveva già convocato, ma l’attività è ferma perché la maggioranza non vuo ... editorialedomani.it

#7febbraio2026 Dall’Ufficio Stampa Rai Serena Rossi a "Prima Fila – Tutto quanto fa cultura e spettacolo" In sommario anche l'intervista a Federica Luna Vincenti Volto tra i più popolari del piccolo schermo, Serena Rossi ha pubblicato "SereNata a Napoli”, pri facebook

Rai, Rossi disponibile a essere audito in Vigilanza. Floridia: «La Giunta per il regolamento mi blocca» x.com