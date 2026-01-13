Checco Zalone è arrivato il record | Buen camino maggiore incasso di sempre per il cinema italiano Superato Quo vado? sempre dell' attore pugliese

Checco Zalone ha stabilito un nuovo record nel cinema italiano con il suo film “Buen camino”, che ha superato i risultati di “Quo vado?” diventando il maggior incasso di sempre. L’attore pugliese conferma così la sua popolarità e il successo commerciale, consolidando la sua posizione come uno dei protagonisti principali del panorama cinematografico nazionale. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per l’industria cinematografica italiana.

Dal film di Checco Zalone al Cammino di Santiago, è boom di ricerche sul web per questi percorsi - L’interesse per il Cammino di Santiago è esploso sul web da quando è uscito il film di Checco Zalone “Buen Camino”: ecco i percorsi e le città che hanno registrato numeri record ... siviaggia.it

Buen Camino: poster ufficiale del nuovo film con Checco Zalone, in arrivo al cinema a Natale - Sappiamo bene che il ritorno al cinema di Checco Zalone rappresenterà una larga boccata d’ossigeno per esercenti e ... comingsoon.it

Checco Zalone presenta Buen Camino. Il video della conferenza completa sul mio canale

#CheccoZalone nella storia: Buen Camino miglior incasso di sempre in Italia x.com

Zelig. . Altra grande storia di Zelig, Checco Zalone #Zelig festeggia 30 anni, ora su Canale 5 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook

