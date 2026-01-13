Checco Zalone è arrivato il record | Buen camino maggiore incasso di sempre per il cinema italiano Superato Quo vado? sempre dell' attore pugliese
Checco Zalone ha stabilito un nuovo record nel cinema italiano con il suo film “Buen camino”, che ha superato i risultati di “Quo vado?” diventando il maggior incasso di sempre. L’attore pugliese conferma così la sua popolarità e il successo commerciale, consolidando la sua posizione come uno dei protagonisti principali del panorama cinematografico nazionale. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per l’industria cinematografica italiana.
