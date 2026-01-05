Buen Camino oltre i 53 milioni | Checco Zalone sfida il record storico di Quo Vado?

Checco Zalone si appresta a sfidare il record di Quo Vado? Con oltre 53 milioni di euro incassati prima dell’Epifania, i risultati sono sorprendenti, ma la gara per il miglior risultato è ancora aperta. La sua ultima produzione continua a raccogliere consensi, consolidando il successo nel panorama cinematografico italiano. Un traguardo che mette in luce la forte risposta del pubblico e l’appeal delle sue opere.

Incassi da capogiro prima dell'Epifania. Cinquantatré milioni di euro superati e la corsa non è ancora finita. Al 4 gennaio, quando mancano ancora l'Epifania e il weekend successivo – tradizionalmente decisivi per il botteghino – Buen Camino ha già raggiunto un traguardo significativo: superare i precedenti successi dello stesso Checco Zalone. Il film ha infatti messo alle spalle Tolo Tolo (46 milioni di euro) e Sole a Catinelle (51 milioni), puntando ora dritto verso il primato assoluto del cinema italiano. Nel mirino il primato di Quo Vado?. L'obiettivo dichiarato è Quo Vado?, che dal 2016 detiene il record assoluto di incassi con 65 milioni di euro.

