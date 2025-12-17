Taglio dei comuni montani Bakkali Pd | Nel Ravennate potrebbero scomparire tutti

Il dibattito sulla riforma dei comuni montani si fa più acceso, con preoccupazioni crescenti sulla possibile scomparsa di comunità nel Ravennate. Bakkali, rappresentante del Pd, ha espresso timori riguardo alle conseguenze della nuova classificazione, portando all’attenzione del governo la tutela di queste realtà territoriali. La questione apre un confronto importante sul futuro dei territori montani italiani e sulla loro valorizzazione.

Il gruppo parlamentare Pd ha presentato un question time al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, riguardo alla nuova riforma sulla classificazione dei comuni montani.Secondo i parlamentari dem con la nuova classificazione dei comuni montani "il Governo sta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

taglio comuni montani bakkaliNuovi criteri comuni montani: botta e risposta fra Calderoli e Bakkali. A rischio i Comuni faentini - Nel corso dell’odierna seduta alla Camera, in occasione del question time, il ministro per gli affari regionali e autonomie, Roberto Calderoli, ha esposto le motivazioni alla base del nuovo regolament ... ravennawebtv.it

taglio comuni montani bakkaliMontagna, Calderoli: «I comuni esclusi fino ad oggi hanno impropriamente tolto risorse» - Il ministro interviene in Parlamento e conferma il taglio dei contributi a mille comuni: «Vogliamo una classificazione dei comuni montani che consenta un'equa distribuzione delle risorse finanziarie» ... ilpiacenza.it

taglio comuni montani bakkaliComuni dell'Appennino, quattro su dieci rischiano di non essere più "montani" (e di perdere fondi) - Con i nuovi parametri tanti enti verrebbero declassati, con tagli di agevolazioni e finanziamenti, ad esempio ... rainews.it

