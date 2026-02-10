Brindisi per l’assalto al portavalori caccia ad altri sei banditi in fuga

I carabinieri sono sulle tracce di almeno sei banditi coinvolti nell’assalto a un portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Dopo aver preso di mira il furgone della Battistolli, i malviventi sono riusciti a fuggire e ora le forze dell’ordine cercano di rintracciarli in tutta la zona. La caccia ai criminali prosegue senza sosta.

(Adnkronos) – Si cercano almeno sei persone nell'ambito delle indagini e delle ricerche dei carabinieri, a vasto raggio, sulla banda che ieri ha assaltato il furgone portavalori della agenzia Battistolli sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Due presunti banditi, entrambi foggiani, sono stati fermati ieri dopo la fuga. Un carabiniere è rimasto ferito nel.

Questa mattina a Brindisi, un tentativo di assalto a un portavalori dell’azienda Btv Battistolli ha causato il caos sulla statale 613.

Questa mattina sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce, alcuni uomini armati hanno assaltato un furgone portavalori.

