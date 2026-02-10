Brindisi per l’assalto al portavalori caccia ad altri sei banditi in fuga
I carabinieri sono sulle tracce di almeno sei banditi coinvolti nell’assalto a un portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Dopo aver preso di mira il furgone della Battistolli, i malviventi sono riusciti a fuggire e ora le forze dell’ordine cercano di rintracciarli in tutta la zona. La caccia ai criminali prosegue senza sosta.
(Adnkronos) – Si cercano almeno sei persone nell'ambito delle indagini e delle ricerche dei carabinieri, a vasto raggio, sulla banda che ieri ha assaltato il furgone portavalori della agenzia Battistolli sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Due presunti banditi, entrambi foggiani, sono stati fermati ieri dopo la fuga. Un carabiniere è rimasto ferito nel. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Assalto al portavalori a Brindisi, i banditi in fuga hanno sparato all’auto dei carabinieri: “Vivi per miracolo”
Questa mattina a Brindisi, un tentativo di assalto a un portavalori dell’azienda Btv Battistolli ha causato il caos sulla statale 613.
Brindisi, assalto a portavalori su statale per Lecce: banditi in fuga
Questa mattina sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce, alcuni uomini armati hanno assaltato un furgone portavalori.
Brindisi, per l'assalto al portavalori caccia ad altri sei banditi in fugaSi tratta di due foggiani: Giuseppe Iannelli, 38 anni e Giuseppe Russo, 62 anni. I due presunti autori saranno sottoposti presto a interrogatorio di convalida. adnkronos.com
Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito. Poi la fuga tra i campi e due arresti: cosa è successoL’assalto in stile paramilitare sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e centinaia di migliaia di navigatori del web. Tutto ripreso dallo smartphone di un autista di un mezzo ... quotidianodipuglia.it
Assalto al portavalori a Brindisi, il generale Massimo Masciulli in visita al brigadiere ricoverato - facebook.com facebook
Le immagini dell'assalto a un portavalori sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri. Salvini: "Scene da Far West". Bonelli (Avs): "Per Piantedosi è colpa dell'opposizione" x.com
