Brindisi assalto a portavalori su statale per Lecce | banditi in fuga

Questa mattina sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce, alcuni uomini armati hanno assaltato un furgone portavalori. Il colpo è avvenuto nei pressi di Tuturano, e i banditi sono subito fuggiti. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarli, ma al momento non ci sono ancora tracce dei ladri. Nessuno è rimasto ferito durante l’assalto.

(Adnkronos) – Assalto a un furgone portavalori oggi, lunedì 9 febbraio, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, in territorio brindisino, all'altezza di Tuturano. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri sia la polizia. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. I banditi hanno esploso colpi d'arma da fuoco e sono fuggiti. I malviventi erano armati di.

