Brescia abusava per anni della figlia piccola che resta incinta Arrestato l’uomo di nazionalità straniera

Violenze sessuali ripetute per anni nei confronti della figlia fin da piccola. È accaduto a Brescia, dove un uomo di nazionalità straniera, residente in provincia, è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della locale procura. Da tempo abusava della figlia minorenne, la tragedia è venuta a galla quando la ragazzina ha accusato un malore e ha scoperto di essere incinta. Abusava da anni della figlia minorenne, arrestato a Brescia. Le indagini immediatamente avviate dalla polizia hanno consentito di ricostruire un quadro inquietane di violenze e abusi nei confronti della ragazzina, vittima delle attenzioni sessuali del padre sin dalla tenera età. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

