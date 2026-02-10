Brescia presunti abusi sulla figlia minorenne rimasta incinta | arrestato il padre

La polizia ha arrestato un uomo di Brescia sospettato di aver abusato della propria figlia minorenne, che ora si trova in gravidanza. La vicenda è emersa dopo che la ragazza è finita al pronto soccorso con forti dolori addominali. Gli agenti stanno indagando per chiarire cosa sia successo realmente.

Arriva da Brescia una scioccante notizia, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne, che sarebbe rimasta incinta in seguito ai presunti abusi. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile in applicazione di un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura. La sconcertante situazione sarebbe stata scoperta quando la minore, accompagnata dalla madre, ha dovuto recarsi d'urgenza al pronto soccorso a causa di lancinanti dolori addominali.

