Le atlete americane si sono messe in evidenza nella gara di combinata a squadre a Milano Cortina 2026. Breezy Johnson ha dato il massimo e ora punta dritta all’oro, mentre le italiane Pirovano e Goggia non sono riuscite a rimanere tra le protagoniste. La gara si è conclusa con gli Stati Uniti in testa, lasciando poche speranze alle altre nazionali.

Gli Stati Uniti hanno ipotecato la medaglia d’oro nella combinata femminile a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Breezy Johnson si è confermata dopo la vittoria di domenica e ha chiuso in testa anche questa prima manche di discesa, mettendo così Mikaela Shiffrin nelle migliori condizioni per completare l’opera nella prova di slalom. Le americane erano decisamente le favorite alla vigilia e sembra certo il titolo olimpico, ma la lotta per il podio è apertissima e coinvolge anche una coppia italiana. In seconda posizione ha concluso l’austriaca Ariane Raedler, staccata di soli cinque centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Breezy Johnson ipoteca l’oro per gli USA nella combinata a squadre. Bene Pirovano, fuori Goggia

La gara di combinata femminile alle Olimpiadi è iniziata con sorprese e cadute.

Disastro alle Olimpiadi, vince l'oro e poi distrugge per sbaglio la medaglia: l’assurda giornata di Breezy JohnsonLa sciatrice statunitense l'ha fatta cadere mentre saltava per i festeggiamenti, ma è riuscita a recuperarla: Non è proprio distrutta ... corrieredellosport.it

Milano Cortina 2026, Breezy Johnson e Amber Glenn primi due ori LGBTQIA+ di questa Olimpiade invernaleDue donne dichiaratamente bisessuali hanno portato le prime due medaglie olimpiche agli USA di Donald Trump. Due ori, tra sci e pattinaggio di figura, per il Team LGBTQIA+ più rappresentato di sempre. gay.it

Maneggiare con cura. Questo è il messaggio della medaglia d'oro in discesa libera Breezy Johnson alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dopo che lei e altri atleti hanno scoperto che le loro medaglie si erano rovinate nel giro di poche ore. Gli organizzato - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano Cortina 2026, rotte medaglie di Breezy Johnson, Alysa Liu e Lucia Dalmasso, difetto nel laccio a cui si aggancia disco - VIDEO x.com