Brazil examines US-Argentina trade deal over Mercosur conflicts sources say

Il governo brasiliano sta controllando da vicino l’accordo commerciale tra Stati Uniti e Argentina annunciato la settimana scorsa. In Brasilea temono che questo accordo possa mettere in discussione gli interessi della regione nel Mercosur. Le autorità brasiliane vogliono capire se ci sono rischi di concorrenza sleale o di svantaggio economico, e stanno valutando tutte le mosse da fare nei prossimi giorni. La situazione resta in evoluzione e i dettagli non sono ancora chiari.

Brazilian diplomats are combing through the document released by Washington on Friday to determine the scope of the deal. At first reading, it appears to go beyond limits set for bilateral deals by Mercosur members, two of the sources said. To strengthen the negotiating power of the bloc, Mercosur restricts how far members can go in signing their own trade pacts with third countries. Last year, amid global trade tensions sparked by U.S. President Donald Trump, Argentina sought and obtained a temporary expansion of exemptions to the bloc's common external tariff. Brazil and Argentina were granted 150 exceptions each, while Uruguay and Paraguay received larger quotas.

