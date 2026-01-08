France to vote against Mercosur trade deal Macron says

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia voterà contro l'accordo commerciale con il Mercosur. Questa decisione riflette le valutazioni del governo francese sulle implicazioni economiche e ambientali dell'intesa, che prevede la liberalizzazione degli scambi tra l'Unione Europea e il blocco sudamericano. La posizione di Parigi evidenzia le diverse opinioni all’interno dell’UE su questa partnership commerciale e sui suoi possibili impatti a lungo termine.

PARIS, Jan 8 (Reuters) - French President Emmanuel Macron said on Thursday that France would vote against the signing of the free trade agreement with the Mercosur bloc.

French Farmers Block Paris Roads | Protest Against EU-Mercosur Trade Deal | N18G

