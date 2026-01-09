Mercosur bloc to sign EU trade deal on January 17

Il 17 gennaio, il Mercosur e l’Unione Europea formalizzeranno un accordo commerciale dopo anni di negoziazioni. La firma rappresenta un passo importante per rafforzare i rapporti economici tra le due aree e favorire scambi più strutturati e sostenibili. Questa intesa mira a facilitare le relazioni commerciali, promuovendo opportunità per imprese e consumatori di entrambe le regioni.

BUENOS AIRES, Jan 9 (Reuters) - The Mercosur bloc will sign its long-delayed trade agreement with the European Union on January 17, Argentina's foreign ministry said Frid.

