Brainrot weekend in compagnia degli iconici personaggi creati con l' AI al Gran Shopping Molfetta

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, il Gran Shopping Molfetta ospita gli Italian Brainrot Days. Due giorni di festa dedicati ai piccoli fan dei personaggi più amati, creati con l’AI. Le attrazioni sono pensate per far divertire e coinvolgere tutta la famiglia, con attività e incontri incentrati sui personaggi iconici. Un’occasione per i bambini di scoprire e giocare con le loro creazioni preferite, in un fine settimana all’insegna del divertimento.

Due giorni di grande divertimento in arrivo con gli Italian Brainrot Days che sabato 14 e domenica 15 febbraio arrivano al Gran Shopping Molfetta per i tanti piccoli fan dei personaggi più amati del momento. Tra filastrocche e nomi improbabili, gli animali più strambi creati con intelligenza.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Brainrot Italian Il finalista dell'ultima edizione di X FactoreroCaddeo al Gran Shopping Molfetta per firmacopie Il Gran Shopping Molfetta inaugura la stagione degli eventi 2026 con un appuntamento speciale: eroCaddeo, giovane cantautore di 27 anni e finalista di X Factor, arriverà per firmacopie. Palermo, Skifidol Italian Brainrot™ Days al La Torre: weekend con star digitali e fan in festa. Palermo si anima con gli Skifidol Italian Brainrot Days al La Torre. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. ALL ROBLOX STEAL A BRAINROT CHARACTERS vs ITALIAN BRAINROT ANIMALS #5 Ultime notizie su Brainrot Italian L'Italian Brainrot arriva in edicola: ecco le carte collezionabili targate SkifidolNel disordine caleidoscopico della rete, un nuovo trend ha iniziato a caratterizzare scroll e bacheche: il Brainrot. Nato da meme surreali, t-shirt, video demenziali, parodie vocali grottescamente ... corriere.it Carnevale ad Antegnate Gran Shopping! Dal 15 al 18 febbraio laboratori di decoupage e truccabimbi per divertirsi con colori, lustrini e fantasia Martedì 17 febbraio: grandiosa Sfilata di Carnevale con voto del pubblico e premi per le mascherine più b - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.