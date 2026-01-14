Il finalista dell' ultima edizione di X FactoreroCaddeo al Gran Shopping Molfetta per firmacopie

Il Gran Shopping Molfetta inaugura la stagione degli eventi 2026 con un appuntamento speciale: eroCaddeo, giovane cantautore di 27 anni e finalista di X Factor, arriverà per firmacopie. Dopo aver ottenuto il secondo posto nella finale a Napoli, sotto la guida di Achille Lauro, eroCaddeo sarà presente per incontrare i fan e condividere la sua musica in un evento dedicato.

